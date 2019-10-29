Легендарное платье Леди Гаги, которое она оставила в отеле, продают на аукционе за 8 тысяч долл

11 Читати новину українською
Леди Гага
Леди Гага / Instagram / @ladygaga

Псевдоним "Леди Гага" не исчезает из заголовков таблоидов с осени 2018 года. Именно тогда состоялась премьера фильма "Рождение звезды", за которую она была номинирована на все престижные кинопремии, а также подозревалась в романе с Брэдли Купером. Однако, если отношения звезд не подтвердились, то громкие истории после церемонии награждения Оскар и Золотой Глобус до сих пор продолжаются.

За отличное исполнение главной женской роли в фильме "Рождение звезды" Леди Гагу номинировали на Оскар, а также на престижные премии Золотого глобуса. Однако с собой звезде удалось забрать лишь статуэтку за "Лучшую песню". И, как сообщает издание TMZ, после церемонии награждения Леди Гага отправилась в отель, где потом забыла свое парадное платье.

Читайте также: Леди Гага спровоцировала слухи об очередном разрыве отношений

Роскошный наряд светло-сиреневого цвета с длинным шлейфом, в котором певица блистала на сцене Золотого глобуса, создал итальянский бренд Valentino. Однако, как оказалось, оно было не очень ценным для нее, ведь почти через год она обратилась к администрации с просьбой вернуть его.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Именно поэтому сотрудница отеля Beverly Hilton Сара Корреа решила выставить его на аукцион Nate D. Sanders Auctions. Стартовая цена роскошного платья, которое носила Леди Гага, составляет 8 тысяч долларов. Работница заявила, что нашла платье в ночь с 6 на 7 января 2019 года и отдала его в камеру потерянных вещей в их отеле, однако о нем никто так и не вспомнил, поэтому она получила его обратно.

Однако на сайте издания Page Six другие работники отеля заявили, что на самом деле платье Леди Гаги от Valentino Сара Корреа увела. Поэтому сейчас в США ведется расследование о потерянном наряде известной певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

blog_ava
Инсульт – сосудистая катастрофа: симптомы, первая помощь и профилактика
сегодня
26371
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Скандал Золотой глобус Valentino Леди Гага
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
сегодня 14:01 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 4489
Хоакину Фениксу – 45: 5 киноролей актера, которые могут составить конкуренцию "Джокеру"
28 октября 18:21 Хоакину Фениксу – 45: 5 киноролей актера, которые могут составить конкуренцию "Джокеру"
Уляна Журба 141
Джулии Робертс – 52: 7 лучших ролей актрисы, которые вы обязаны увидеть
28 октября 11:22 Джулии Робертс – 52: 7 лучших ролей актрисы, которые вы обязаны увидеть
Юлія Турелик 824
11 мотивирующих цитат Билла Гейтса об успехе в работе и ошибках в жизни
28 октября 09:51 11 мотивирующих цитат Билла Гейтса об успехе в работе и ошибках в жизни
Олена Булан 7311
Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
26 октября 20:49 Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
Надія Біленко 1444
Новости
Больше новостей
Залиште відгук