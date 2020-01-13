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Легендарный фильм "Молчание ягнят" получит продолжение спустя 30 лет

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Кадр из фильма "Молчание ягнят" / IMDb

В течение нескольких последних лет мировой кинематограф активно воспроизводит легендарные истории, а также снимает их продолжение. Популярностью пользуются фильмы, которым по меньшей мере одно десятилетие, а также те, которым два, а то и три десятка. Так, вскоре фанаты фильма "Молчание ягнят" 1991 года смогут увидеть сиквел в виде сериала.

На сайте издания Deadline сообщается, что телеканал CBS уже заключил соглашение, в котором предусматривается создание сериала по мотивам фильма "Молчание ягнят". Известно, что многосерийная лента станет продолжением культовой истории и будет называться "Кларисса".

Кстати, франшиза о кукле-убийце Чаки получит продолжение в виде сериала

В источнике говорится, что главным действующим лицом в сериале будет известная всем агент ФБР Кларисса Старлинг. Для начала съемочная команда, частью которой стали Алекс Курцман и Энни Люмет, снимут пилотный эпизод, чтобы проконтролировать спрос и определиться с количеством серий в сезоне.

Известно также, что главное действие будет происходить в 1993 году, через год после событий в фильме "Молчание ягнят". События будут разворачиваться вокруг Клариссы Старлинг. Создатели фильма уверяют, что фанаты картины смогут глубоко погрузиться в ее личную историю.

Мовчання ягнят отримає продовження
Кадр из фильма "Молчание ягнят" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Кино
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