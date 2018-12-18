Легендарный "Ляпис-98" зажег Киев

В Киеве состоялся концерт суперпопулярного оркестра "Ляпис 98". Это проект известного музыканта Сергея Михалка – своеобразное творческое продолжение культовой группы "Ляпис Трубецкой".

Славная белорусская панк-рок-группа "Ляпис Трубецкой" в течение 25-ти лет – с начала 1990-х – радовала своих фанатов хитами, альбомами и концертами. Но 31 августа 2014-го Сергей Михалок сообщил о роспуске коллектива. Зато появился новый проект – оркестр "Ляпис-98", который стал ярким продолжением "Трубецкого".

В этом году хитовому "ляписовскому" альбому "Ты кинула" исполнилось 20 лет. Это особая дата для музыкантов, поэтому в честь юбилея "Ляпис-98" устроил большой мировой тур, в котором, конечно, нашлось место и для Киева, где оркестр очень любят и уважают.



Сергей Міхалок

Альбом "Ты кинула" стал не только дебютным для нашей группы, но и самым популярным на просторах бывшего СССР альбомом конца 1990-х, – отмечает Сергей Михалок. – Мы мгновенно перешли из разряда самодеятельных артистов в высшую лигу рок-н-ролла с гастролями по всему миру и переполненными стадионами. Почти все песни стали народными хитами, их знают наизусть уже несколько поколений любителей нашей музыки.

В этом можно было убедиться на концерте в Киеве. Фанаты вместе с музыкантами на протяжении всего концерта пели культовые хиты – "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Яблони", "Я верю", "Котик", "Африка", "Евпатория", "Капитал" и другие.

Коллективная энергия "музыканты+зрители" во время концерта била через край. Не верите? Смотрите фоторепортаж Владимира Волкова.









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