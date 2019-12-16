Легендарный Михалок и веселый "Ляпис-98" зажгли в Киеве: яркий фоторепортаж

15 декабря в столице отыграли аншлаговый концерт неувядающие Сергей Михалок и "Ляпис-98".

Группа "Ляпис-98" – инициаторы альтернативного рока, панк-рока, ска или, как музыканты сами говорят, "радикального ортодоксального шансона" в советском пространстве, в очередной раз собрали солд-аут и доказали, что свободу и любовь не предадут никогда. Музыка "Ляписа" победит любую систему и печаль.

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Сергея Михалка уже можно назвать культовым музыкантом наших широт. А музыка "Ляпис-98" – не просто ностальгия и классика. Это что-то, что стоит особняком в музыкальном Авангарде на все времена.



Пронзительный взгляд из прошлого...

Киевский концерт в разгар новогодней суматохи стал очередной точкой в солидном европейском турне группы. Ведь уже известно о дальнейших концертах "Ляписа-98" – в Беларуси, Нидерландах, Дании, Грузии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Швеции и Англии.



Сергей Михалок "заводит" зал

Этот концерт афишировался как новая программа "Всем девчонкам нравится". Можно смело констатировать – понравился он не только девушкам и парням, а всем зрителям. Забитый зал и переполненный второй VIP-этаж – это люди разного возраста от школьников до пенсионеров, которые не могут ни усидеть, ни устоять на месте от музыкального драйва. И гламурные девушки в мини-платьях, и старые рокеры с виски в руках, и неформальная молодежь, и люди почтенного возраста.



Сергей Михалок: всем привет!

"Ау", "В платье белом", "Почтальоны", "Яблони", "Я верю", "Капитал", "Метелица", "Евпатория": в каком бы настроении и состоянии на "Ляписа" не пришел – будешь петь, танцевать и отрываться.



Публика снимала концерт на память

Настоящий панк-хулиган Сергей Михалок не только отчаянно прыгал (в свои 47 лет), исполняя песни, но и в промежутках лихо и по-простому беседовал с публикой. Михалок читал стихи, рассказывал о передозировке "джефою", резню в ресторанах, учил правильно сидеть "на кортах" и благодарил за все хорошее "Владимира Владимировича: хорошо, что Маяковского"...

Сергей Михалок всегда эмоционален: смотрите фото

Это все может показаться просто хорошим концертом. Но когда слышишь, как оркестр заводит "Воины света", и видишь слезы на глазах стальных мужчин – понимаешь, что такое сила настоящего искусства и революционная лирика. Со старыми добрыми песнями "Ляпис-98" можно идти в бой, хоть любовный, хоть реальный – но обязательно за лучшее и с пониманием, что сделаешь максимум, чтобы жизнь стала ярче, жизнь стала веселее.

Фото: Дмитрий Лантух

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