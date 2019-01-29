Легендарный Оззи Осборн отменяет свои концерты: причиной стала тяжелая болезнь

21 Читати новину українською
Оззи Осборн
Оззи Осборн / www.gettyimages.com

Английский рок-музыкант Оззи Осборн отложил концертный тур по Великобритании и Европе No More Tours из-за тяжелой болезни и в результате неудовлетворительного состояния здоровья.

Так, основатель группы Black Sabbath отложил первые четыре концерта в Европе из-за заболевания гриппом. Об этом говорится на официальной странице артиста в Instagram.

Читайте также: Twenty One Pilots зажег Киев: первые фото и видео

Отмечается, что после консультации с терапевтом музыкант узнал, что страдает от тяжелой инфекции верхних дыхательных путей, которая может развиться в пневмонию из-за концертных нагрузок в зимнее время.

"Кажется, что с октября все, к чему я прикасаюсь, превращается в дерьмо... Это был перенесено прямо сейчас для того, чтобы начаться в сентябре", – написал Оззи, добавив, что тур состоится.

Однако пока точные даты, на которые будут перенесены отложенные концерты, неизвестны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

 

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
106
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 25613
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 344
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 257
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
849
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 595
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук