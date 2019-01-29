Легендарный Оззи Осборн отменяет свои концерты: причиной стала тяжелая болезнь

Английский рок-музыкант Оззи Осборн отложил концертный тур по Великобритании и Европе No More Tours из-за тяжелой болезни и в результате неудовлетворительного состояния здоровья.

Так, основатель группы Black Sabbath отложил первые четыре концерта в Европе из-за заболевания гриппом. Об этом говорится на официальной странице артиста в Instagram.

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Отмечается, что после консультации с терапевтом музыкант узнал, что страдает от тяжелой инфекции верхних дыхательных путей, которая может развиться в пневмонию из-за концертных нагрузок в зимнее время.

"Кажется, что с октября все, к чему я прикасаюсь, превращается в дерьмо... Это был перенесено прямо сейчас для того, чтобы начаться в сентябре", – написал Оззи, добавив, что тур состоится.

Однако пока точные даты, на которые будут перенесены отложенные концерты, неизвестны.