Легендарный Оззи Осборн вернулся: артист представил жуткий клип Straight To Hell

После 9-летнего затишья легенда рок-музыки Оззи Осборн вернулся в шоу-бизнес! Артист готовит к выпуску новый альбом и уже опубликовал первый клип Straight To Hell.

Жуткий ролик появился на ютуб-канале Оззи Осборна 6 января. В клипе рок-музыкант устраивает настоящий бунт против действующей системы. Оззи вместе с пособниками вступает в схватку с правоохранителями на фоне горящих факелов и шин.

Кадры из видео Straight To Hell напоминали протесты во время Революции Достоинства. Поэтому, вероятно, именно события на Евромайдане вдохновили Оззи Осборна на довольно жуткое видео.

Известно, что трек Straight To Hell войдет в новый альбом с названием Ordinary Man. Пластинка будет содержать 11 оригинальных треков, которые ознаменуют большое возвращение артиста на сцену. Премьерный показ студийного альбома Оззи Осборна запланирован на конец января 2020 года.

Смотрите клип Оззи Осборна к песне Straight To Hell: видео

Что известно про Оззи Осборна?

Оззи в 70 лет может похвастаться не только миллионными армиями поклонников, но и званием основателя тяжелого металла, как направления рок-музыки. Свою карьеру он начал в 1967 году после того, как вышел из тюрьмы за кражи. За десятки лет своей деятельности Оззи Осборн выпустил 11 студийных альбомов и десятки концертных записей, за которые он получил статуэтку Грэмми.



За последние годы артист больше времени уделял своей жене Шэрон, чем музыке. Оззи взял творческую паузу на 9 лет и давал немногочисленные концерты в Европе. В конце января 2019 года Осборн внезапно отменил свои выступления из-за инфекционного заболевания, которое могло перейти в пневмонию. Тогда артист признался, что оказался в шаге от смерти.

Оззи Осборн – Straight To Hell: текст новой песни

Alright now

C’mon now

You’re flying higher than a kite tonight

You’ve took the hit and now you feel alright

You’re dance be death so we must celebrate

I’ll make you scream

I’ll make you defecate

Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight

I’ll make you lie

I’ll make you steal and kill

I’ll make you crawl until your final thrill

enjoy the ride I’ll plant my bitter seed

You’ll kill yourself and I will watch you bleed

Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight

Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight

Something is missing

And you don’t know why

Deeper in the darkness

You will hide

Alright now

Alright now

Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight

Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight