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Легендарный продюсер Ли Мендельсон ушел из жизни на Рождество

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Продюсер Ли Мендельсон / CNN

Обладатель шести премий Эмми умер в своем доме в пригороде Сан-Франциско 25 декабря. Причиной смерти называют сердечную недостаточность, которая развилась после продолжительной борьбы с раком. По трагическому совпадению, продюсер Ли Мендельсон больше всего прославился своей работой над короткометражной комедии "Рождество Чарли Брауна".

Американский телевизионный продюсер умер в возрасте 86 лет в рождественский вечер, 25 декабря. Близкие художника утверждают, что несколько лет он боролся с раком, однако длительное лечение не помогло. О смерти сценариста сообщает издание CNN, ссылаясь на слова его сына Джейсона Мендельсона.

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Мы очень скорбим, что потеряли своего замечательного отца, но Ли сказал, что судьбоносно уходить из жизни на Рождество, когда песня, которую он написал с Винсом Гваральди, раздается отовсюду, а картину, которую он создал с Чарльзом Шульцем, смотрит в праздник весь мир,
– сказал Джейсон Мендельсон.

Ли Мендельсон известный работой над детским анимационным сериалом о приключениях Чарли Брауна, который экранизирован по мотивам комиксов "Peanuts" – "Орехи" Чарльза Шульца.

лі мендельсон
Персонаж фильма "Рождество Чарли Брауна" / Twitter / @SchulzMuseum

Ли Мендельсон – обладатель шести премий Эмми и 29 номинаций на эту премию. 26 раз он претендовал на победу в телевизионной премии за работу над персонажем Чарли Брауном. Свою первую награду Эмми он получил за работу над мультфильмом "Рождество Чарли Брауна" в 1966 году.

Американский режиссер также является автором рождественского хита "Christmas Time Is Here".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Потери Голливуд
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