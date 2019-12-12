Легендарный рэпер Stormzy выпустил клип, снятый в промышленных районах Киева

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Stormzy / Instagram / @stormzy

Британский рэпер обнародовал трек "AUDACITY", который записан в дуэте с еще одним исполнителем Headie One. Видеоработа на песню снята в Киеве. Однако рэперу пришлись по душе совсем не достопримечательности столицы.

Рэпер Stormzy представил видеклип на песню "AUDACITY", которая является частью второго альбома певца "Heavy is the head". Его релиз состоится уже завтра, 13 декабря. В альбом войдет 16 композиций, над которыми исполнитель работал около двух с половиной лет.

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В клипе далеко не каждый украинец сможет узнать Киев. Ведь съемки проходили не в историческом центре, а в промышленных окрестностях. Экранизация сцен на фоне пламени и опасных гонок на мотоциклах происходила вблизи станции меторо Выдубичи. Stormzy бесстрашно ехал на крыше грузовика, напевая на камеру, а также противостоял тем, кто пренебрежительно относился к людям.

Работа над видео продолжалась в сотрудничестве с украинской командой "23/32 Films".

Stormzy – AUDACITY: смотрите клип онлайн

Stormzy не единственный иностранный исполнитель, с кем работала украинская компания "23/32 Films". В прошлом году победительница Евровидения 2018 из Израиля Netta снимала в Киеве клип на песню "Bassa Sababa". На видео можно увидеть Дарницкий мост и интерьер библиотеки Вернадского.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка
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