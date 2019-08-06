Легкий салат с ананасом и курицей
Сочетание ананаса и курицы всегда вызывает сумасшедший взрыв в наших вкусовых рецепторах. А с добавлением к ним еще и сладкого болгарского перца и сыра Маасдам – это объедение!
Как приготовить салат
Ингредиенты для салата:
– 1 куриное филе;
– один свежий ананас или консервированный;
– 200 грамм сыра Маасдам;
– 100 грамм зеленых оливок без косточки;
– 100 грамм консервированной кукурузы;
– 1/2 зеленого болгарского перца;
– 200 грамм домашнего майонеза или греческого йогурта.
Салат с ананасом и курицей
Пошаговый рецепт приготовления легкого салата
1. Отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности.
2. Нарезаем ананас на маленькие кусочки.
3. Сыр Маасдам и болгарский перец нарезаем кубиками.
Читайте также: Рецепт ватрушек с сыром – пошаговый рецепт
4. Зеленые оливки без косточки разрезаем на половину и смешиваем все ингредиенты.
5. Добавляем консервированную кукурузу.
5. Готовим домашний майонез или добавляем греческий йогурт. Еще раз тщательно перемешиваем.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак