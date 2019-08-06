Легкий салат с ананасом и курицей

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Легкий салат с ананасом и куриной грудкой – простой рецепт
Летний салат с ананасом и курицей / Богданна Рыбак

Сочетание ананаса и курицы всегда вызывает сумасшедший взрыв в наших вкусовых рецепторах. А с добавлением к ним еще и сладкого болгарского перца и сыра Маасдам – это объедение!

Как приготовить салат

Ингредиенты для салата:
– 1 куриное филе;
– один свежий ананас или консервированный;
– 200 грамм сыра Маасдам;
– 100 грамм зеленых оливок без косточки;
– 100 грамм консервированной кукурузы;
– 1/2 зеленого болгарского перца;
– 200 грамм домашнего майонеза или греческого йогурта.

салат з ананасом і куркою

Салат с ананасом и курицей​

Пошаговый рецепт приготовления легкого салата

1. Отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности.

2. Нарезаем ананас на маленькие кусочки.

3. Сыр Маасдам и болгарский перец нарезаем кубиками.

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4. Зеленые оливки без косточки разрезаем на половину и смешиваем все ингредиенты.

5. Добавляем консервированную кукурузу.

5. Готовим домашний майонез или добавляем греческий йогурт. Еще раз тщательно перемешиваем.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle24
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