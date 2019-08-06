Легкий салат с ананасом и курицей

Летний салат с ананасом и курицей / Богданна Рыбак

Сочетание ананаса и курицы всегда вызывает сумасшедший взрыв в наших вкусовых рецепторах. А с добавлением к ним еще и сладкого болгарского перца и сыра Маасдам – это объедение!