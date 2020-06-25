Певица ждет рождения второго ребенка, пол которого сейчас держит в секрете. Светлана Тарабарова продолжает делиться с поклонниками не только отличным настроением, но и стильными образами для беременных. На этот раз звезда решила подчеркнуть округлый живот легким комбинезоном.

Рыжеволосая красотка находится на 7 месяце и признается, что вторую беременность она переживает значительно сложнее. Однако усталость и летняя жара не мешает ее позитиву, которым она часто делится благодаря новым фото в инстаграме.

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Для очередного появления перед камерой Светлана Тарабарова выбрала легкий льняной комбинезон свободного кроя. Наряд с массивными карманами, пуговицами и завязками на животе почти скрыл изменения фигуры звезды. Комфортный образ она дополнила массивными черными сандалиями, которые в разгар летнего сезона – идеальный выбор для будущих мамочек.

Светлана Тарабарова в подписи процитировала строчки из своего хита "Манифест" и отметила, что на 7 месяце беременности ей уже не так легко летать. Однако настроение, которым полны кадры, безумно нравится знаменитости.



Светлана Тарабарова в стильном комбинезоне / Фото Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова в стильном комбинезоне / Фото Instagram / @tarabarova