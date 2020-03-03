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Лейпцигскую книжную выставку в Германии отменили из-за коронавируса

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Немецкую книжную выставку, которая должна была состояться с 12 по 15 марта, пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса в мире. Организаторы таким образом пытаются предотвратить распространение заболевания в стране.

Коронавирус дает о себе знать во всех сферах человеческой деятельности. Из-за болезни уже отменили ряд модных показов, отменили культурные выставки и прервали спортивные соревнования. Сегодня, 3 марта, стало известно о том, что в немецком городке Лейпциг не будет запланированной книжной выставки.

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Выставка должна была состояться с 12 по 15 марта 2020 года. Вместе с ней отменили все мероприятия и фестиваль чтения Manga Comic Con.

Коронавирус Covid-19 впервые был зафиксирован в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане, население которого составляет 12 миллионов человек. Впоследствии Всемирная организация здравоохранения признала заболевание чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По состоянию на 3 марта вирус зафиксирован в более чем 60 странах мира. Случаи коронавируса подтвердились у 90 тысяч человек, из которых умерли 3 тысячи, а поправились – 50 тысяч.

Сегодня первый случай заражения коронавирусом Covid-19 зафиксировали в Украине. Его обнаружили в Черновцах, у мужчины, который недавно прилетел из Италии, где путешествовал вместе с женой. Она и еще 5 пограничников, которые контактировали с больным, находятся сейчас на самоизоляции.

Коронавірус в Україні
Факты и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle Выставка Новости культуры
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