Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо часто попадает в объективы папарацци. Последний раз знаменитого актера сфотографировали с его девушкой 23-летней фотомоделью Камилой Морроне в довольно необычном образе.

Влюбленные прогуливались по улочкам Калифорнии, впрочем внимание папарацци приковал Ди Каприо, который замаскировался до неузнаваемости одеждой.

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Фотографии опубликовало издание Just Jared на своей странице в инстаграме. Актер надел серый свитшот с капюшоном, лицо его скрыла кепка и защитная маска. Камила Морроне также подобрала уличный стиль, надев обычные джинсы, куртку и красные кеды Converse.

Пользователи в сети даже не предполагают, что с Камилой мог быть кто-то другой, кроме Леонарда Ди Каприо, ведь влюбленные постоянно находятся вместе.

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Что известно о романе Ди Каприо и Морроне

Инсайдеры сообщают, что 45-летний Ди Каприо безумно влюблен в свою избранницу и мечтает о свадьбе. Несмотря на весомую разницу в возрасте, Лео и Камила имеют глубокие чувства.

Первые слухи об их женитьбе появились еще в августе 2018 года. Пара начала встречаться в декабре 2017 года, а в январе 2018-го их впервые заметили вместе журналисты.

Влюбленных часто можно заметить во время совместных прогулок, а в начале года голливудский актер пришел на кинопремию Оскар со своей избранницей. Заметим, что на церемонию вручения наград премии Оскар Ди Каприо пришел лишь один раз со своей девушкой Жизель Бюндхен в 2005 году. Поэтому, вероятно, актера действительно связывают глубокие и искренние чувства с молодой избранницей.