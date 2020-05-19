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Леонардо Ди Каприо пожертвовал 2 миллиона долларов на поддержку горных горилл

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Леонардо Ди Каприо выделил средства на сохранение исчезающих животных
Леонардо Ди Каприо выделил средства на сохранение исчезающих животных / Фото из открытых источников

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо всегда проявляет неравнодушие к экологическим проблемам мира, защиты окружающей среды и выделяет средства на сохранение природы и видов животных, которые вымирают. Недавно он присоединился к компании, которая поддерживает природный заповедник Африки.

Африканский заповедник "Вирунга" расположен в Демократической Республике Конго. Национальный парк является популярной туристической достопримечательностью и известен своей популяцией вымирающих горных горилл. Так, в своем инстаграме Ди Каприо отметил, что он вместе с партнерами передал в национальный парк 2 миллиона долларов.

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Актер призвал всех желающих поддержать заповедник "Вирунга" и присоединиться к благотворительной инициативе, перечислив деньги на счет благотворительного фонда Virunga Fund.

В конце апреля двенадцать рейнджеров парка и их водитель трагически погибли, защищая мирных жителей от вооруженного нападения. По словам Ди Каприо, будущее африканского заповедника зависит от того, как страна справится с последствиями от вспышки вируса Эбола и COVID-19.

Что интересно, именно Леонардо Ди Каприо стал исполняющим продюсером документального фильма "Вирунга", который рассказывает о группе добровольцев, которые несмотря на разгар гражданской войны, встали на защиту редких животных – горилл. Лента даже номинировалась на "Оскар" в 2014 году в категории "Лучший документальный фильм".

Что известно о пожертвованиях Леонардо Ди Каприо?

Леонардо Ди Каприо является одним из самых активных защитников климатических изменений. В 2014 году он стал послом доброй воли ООН по проблемам климата. В частности, актер является основателем нескольких благотворительных фондов. Он стал инициатором и основателем Австралийского фонда, совместно с глобальным проектом Earth Alliance передал ликвидаторам стихии свыше 3 миллионов долларов. Средства, которые поступали на счета фонда, пошли на ликвидацию пожаров, спасение зверей и восстановление более 2 тысяч домов, которые полностью сгорели в результате стихии.

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Экология Голливуд благотворительность Леонардо Ди Каприо
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