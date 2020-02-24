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Леонардо да Винчи современности: что вы знаете о Стиве Джобсе

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Стив Джобс / GettyImages

24 февраля основателю компании Apple и знаменитому изобретателю Стиву Джобсу могло бы исполниться 65 лет. Его имя известно едва ли не всем людям. А вот знаете ли вы о жизни Стива Джобса – проверьте в интересном тесте от LifeStyle 24.

Стив Джобс создал изделия, которые давно покорили весь мир – iMac, iPod, iPhone. Компании Apple, является одной из крупнейших в мире, Джобс начал вместе с друзьями в 21 год, а стартовый капитал в 1300 долларов Стив заработал от продажи родительского Фольсвагена. Журналисты LifeStyle 24 предлагают поклонникам Джобса (и не только) тест на знание биографии этого незаурядного человека.

Пройдите также тест: Знаете ли вы тексты "Кузьмы"?

 

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Автор: Юрий Мацула
Теги: Техно LifeStyle IT-бизнес Тесты Стив Джобс
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