Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне появились вместе на церемонии Оскар-2020

В Лос-Анджелесе, в ночь с 9 на 10 февраля, отгремела церемония вручения наград Оскар-2020. Театр "Долби" принял сотни знаменитостей, среди которых друзья номинантов, приглашенные гости и сами претенденты.

По случаю самого ожидаемого в году кинособытия популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его 22-летняя девушка Камила Морроне пришли вместе на кинопремию Оскар.

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Это впервые за много лет Ди Каприо пришел на важнейшую церемонию награждения за кинематографические достижения без своей матери Ирмелин Инденбиркен.



Леонардо Ди Каприо со своей мамой

На красной дорожке пара не блистала, однако в зале влюбленные проводили время вместе. Модель поддерживала звездного актера и общалась с его друзьями.

На красной дорожке Камила Морроне появилась в платье Dior, а ее нежный образ дополнило драгоценное колье. Актер Леонардо Ди Каприо появился в черном смокинге, который весьма ему идет.



Камила Мароне на красной дорожке Оскара



Леонардо Ди Каприо на красной дорожке Оскара

Заметим, что на церемонию вручения наград премии Оскар Ди Каприо пришел лишь один раз со своей девушкой Жизель Бюндхен в 2005 году.