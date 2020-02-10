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Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне появились вместе на церемонии Оскар-2020

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Леонардо Ди Каприо на церемонии Оскар был со своей девушкой / Getty Imagies

В Лос-Анджелесе, в ночь с 9 на 10 февраля, отгремела церемония вручения наград Оскар-2020. Театр "Долби" принял сотни знаменитостей, среди которых друзья номинантов, приглашенные гости и сами претенденты.

По случаю самого ожидаемого в году кинособытия популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его 22-летняя девушка Камила Морроне пришли вместе на кинопремию Оскар.

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Это впервые за много лет Ди Каприо пришел на важнейшую церемонию награждения за кинематографические достижения без своей матери Ирмелин Инденбиркен.

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Леонардо Ди Каприо со своей мамой

На красной дорожке пара не блистала, однако в зале влюбленные проводили время вместе. Модель поддерживала звездного актера и общалась с его друзьями.

На красной дорожке Камила Морроне появилась в платье Dior, а ее нежный образ дополнило драгоценное колье. Актер Леонардо Ди Каприо появился в черном смокинге, который весьма ему идет.

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Камила Мароне на красной дорожке Оскара

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Леонардо Ди Каприо на красной дорожке Оскара

Заметим, что на церемонию вручения наград премии Оскар Ди Каприо пришел лишь один раз со своей девушкой Жизель Бюндхен в 2005 году.

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Голливуд Звездные романы Леонардо Ди Каприо
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