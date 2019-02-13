Леонардо Ди Каприо меняет профессию: актер начал продюсировать свой первый сериал

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Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе
Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе / Instagram/ @leonardodicaprio

Любимый оскароносный актер Леонардо Ди Каприо начал работать над своим первым сериалом. Он сядет в кресло продюсера детективной киноленты вместе с кинорежиссером Мартином Скорсезе.

Звезда фильмов "Титаник" и "Волк с Уолл-стрит" решил поддаться искушению и на некоторое время изменить свой род деятельности. Голливудский актер попробует себя в специальности, которая близка к актерскому мастерству. Как сообщает иностранное издание Variety, Леонардо Ди Каприо займет место одного из исполнительных продюсеров детективной киноленты.

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Серия одноименных эпизодов по мотивам книги "Дьявол в Белом городе" расскажет об американских серийных маньяках. По мотивам документального детектива, доктор Генри Говард Холмс и архитектор Дэниел Х. Бернхем убивают посетителей Всемирной выставки в 1893 году в Чикаго.

Экранизировать книгу планировали еще 15 лет назад, сразу после ее выхода, однако хотели изобразить события в полнометражном фильме. Сюжет разрабатывали несколько мировых кинокомпаний, среди которых Warner Bros. и Paramount, а главную роль прочили Тому Крузу. Однако из-за минимального бюджета проект так и не запустили в работу, а в 2010 году Леонардо Ди Каприо выкупил права, заявив, что намерен сыграть одного из злодеев. Через 9 лет оскароносный актер наконец взялся за проект, изменив позицию по выполнению роли в продюсирование сериала.

Леонардо Ді Капріо і Мартін Скорсезе
Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе / Instagram / @leonardodicaprio

 

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Теги: LifeStyle Кино Голливуд Леонардо Ди Каприо
Источник: 24 Канал
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