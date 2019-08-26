Леонардо Ди Каприо пожертвует 5 миллионов долларов на тушение пожара в Амазонии: подробности

Известный актер и борец за экологию, звезда девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо сообщил о благотворительном взносе. 44-летний американец пообещал передать 5 миллионов долларов в фонд, который ведет борьбу с пожарами, которые в настоящее время уничтожают леса Амазонки.

Об этом Леонардо Ди Каприо сообщил на своей странице в Instagram под снимком, на котором показано горящие леса Амазонии.

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Оскароносный актер заявил, что глубоко обеспокоен длительными пожарами, которые разрушают деликатный баланс климата, биоразнообразия и благополучие коренных народов, то есть жителей Бразилии, а, в частности, Амазонии. Поэтому он вместе с Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом создали благотворительный фонд Earth Alliancе, который помогает организации Amazon Forest защищать окружающую среду.

Леонардо Ди Каприо опубликовал немало снимков, которые передают ужас пожара, который уничтожает леса Амазонии, под которым написал, что пожертвует большую сумму на их тушение, а именно – 5 миллионов долларов.

Также, пользуясь этим вкладом, местные организации намерены отыскать "критически важные ресурсы, которые могли бы защитить биоразнообразие Амазонии от таких кризисных ситуаций".