Леонардо Ди Каприо распространил снимок украинского фотографа: трогательная реакция художника

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Украинский фотограф расчувствовался от реакции Ди Каприо на его работу
Украинский фотограф расчувствовался от реакции Ди Каприо на его работу / Коллаж 24 канала

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал на своей странице в Instagram фотографию украинского фотографа Александра Ладанивского о проблеме глобального потепления.

Снимок был сделан для канала Discovery, где время от времени появляются работы украинца. На фотографии изображен самый большой ледник Европы, который располагается в Исландии. Он тает с бешеной скоростью – ежегодно он уменьшается на 100 метров. И Ладанивский с грустью констатирует: если на проблемы изменения климата общество не обратит должного внимания, то потомки такой красоты уже не увидят.

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"У меня шок! Мое ​​фото опубликовал в своем профиле Леонардо Ди Каприо!" – поделился фотограф.

Он говорит, что сначала не поверил своим глазам и думал, что это фейковая страница. Однако когда зашел на профиль звезды, увидел галочку верефикации и 30 миллионов подписчиков, то понял – это именно тот кумир миллионов.

Мне очень приятно, что Леонардо Ди Каприо опубликовал мое фото с текстом, который освещает проблему человечества,
– отметил Ладанивский.

 

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Теги: LifeStyle Новости культуры Новости LifeStyle Леонардо Ди Каприо Фотоновости
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