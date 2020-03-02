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Леонардо Ди Каприо с Камиллой Морроне в Нью-Йорке: стильный выход пары

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Роман голливудского актера и его 22-летней избранницы продолжается более двух лет. Хотя пара не появляется вместе публично, однако уже давно не скрывает своих отношений, подогревая огласку в прессе. На днях Леонардо Ди Каприо и Камилу Морроне папарацци заметили во время романтической прогулки в Нью-Йорке.

Несмотря на длительные отношения, совместные фото пары – настоящая находка для СМИ. 45-летний американский актер и 22-летняя фотомодель не появляются вместе на красных дорожках и светских мероприятиях, оставляя папарацци без эксклюзива. Однако пару довольно часто удается поймать во время романтического отдыха.

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Так, Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне попали в объектив фотографов в Нью-Йорке в эти выходные. Во время прогулки влюбленные продемонстрировали трендовые образы в стиле стритстайл. Модель выбрала длинный кожаный плащ 90-х годов черного цвета, который современные модницы называют незаменимой вещью в гардеробе. Девушка дополнила образ объемным худи пудрового цвета, темными джинсами и массивными ботинками на шнуровке. Избранница актера осуществила выход без макияжа, в очередной раз продемонстрировав свою природную красоту.

Сам Леонардо Ди Каприо надел синие джинсы, черные худые и куртку, которые соединил с белыми кроссовками. Восхищение в сети вызвал кадр, на котором Камила Морроне положила руку в карман любимого, чтобы согреться в холодном Нью-Йорке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы Леонардо Ди Каприо Стиль и мода
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