Леонила Гузь опубликовала первое фото с финала "Мисс Мира 2018"

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Мисс Мира 2018: Леонила Гузь
Мисс Мира 2018: Леонила Гузь / Instagram / @leonila.guz

8 декабря в Китае прошло феерическое шоу "Мисс Мира 2018". Красавицы из 118 стран приехали в страну, чтобы побороться за главную корону и престижный титул. Украину на международном конкурсе представляла 19-летняя Леонила Гузь.

В течение нескольких недель участницы "Мисс Мира 2018" принимали участие в ряде благотворительных и светских мероприятий, презентовали особенности национальных нарядов и общались с журналистами. В то же время девушки настойчиво готовились к феерическому финалу конкурса, который отгремел 8 декабря.

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Представляла Украину эффектная модель Леонила Гузь. 19-летняя красавица, которая к сожалению, не вошла в 30-ку победительниц, однако ошеломила мир роскошным выходом на дефиле. Леонила опубликовала первое фото с финала конкурса "Мисс Мира 2018", на котором предстала перед поклонниками в белом платье с блеском.

Незабываемый день, – лаконично прокомментировала она шоу.

На официальной странице "Мисс Украина 2018" появился дневник красавицы. В посте говорится, что Леонила Гузь совсем не переживала, а финальное шоу прошло незабываемо и достаточно быстро.

"В момент выхода на сцену Леонила почти не волновалась. Шоу началось с зажигательного танца участниц вместе с артистом, поэтому веселая музыка быстро сняла легкое волнение. Весь конкурс прошел на одном дыхании и каждый из выходов на сцену "Мисс Мира" навсегда останется в сердце Леонилы , как и каждая секунда этого шоу", – отметили представители" Мисс Украина 2018 ".

Міс Світу 2018 Леоніла Гузь
Леонила Гузь с конкурсантками на "Мисс Мира 2018" / Instagram @missukraine_official

По результатам шоу, победу одержала представительница Мексики Ванесса де Леон. В пятерку победительниц также вошли участницы от Беларуси, Уганды, Ямайки, Таиланда.

Теги: LifeStyle Мода Мисс Украина Конкурс красоты
Источник: 24 Канал
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