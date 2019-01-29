Леопард и бордовые штаны: чем поразил новый выход королевы Испании

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Королева Летиция
Королева Летиция / www.gettyimages.com

Бывшая журналистка и королева Испании Летиция прославилась своим отличным стилем и смелостью к экспериментам со стилем.

Так, Летиция 29 января посетила фонд Fundeu BBVA – некоммерческую организацию, которая создана в феврале 2005 года в Мадриде.

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Для выхода испанская королева подготовила яркий стильный образ. Жена Филиппа VI примерила укороченные кюлоты бордового цвета с джемпером в тон. На верх она надела пальто с леопардовым принтом и завершила образ черным клатчем и туфлями-лодочками на высоких каблуках.

Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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