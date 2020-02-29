Леопард и кружево: Приянка Чопра в эротической съемке для известного глянца

Известная индийская актриса и модель Приянка Чопра остается одной из крупнейших соблазнительниц Голливуда. Она украсила обложку сингапурского издания Harper's Bazaar. Перед вспышками камеры звезда позировала в откровенных нарядах, которые позволили ей обнажить тело.

Обладательница титула "Мисс мира 2000" знает, как привлечь внимание публики на светском мероприятии. Для публичных появлений она выбирает наиболее соблазнительные аутфиты, которые не остаются без внимания фэшн-сообщества. Кроме того, Приянка Чопра часто снимается для именитых изданий, демонстрируя молодость и красоту в свои 37 лет.

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Очередная съемка пикантного характера звезды состоялась для мартовской обложки сингапурского глянца Harper's Bazaar. В интервью она заверила, что использует свою популярность для важной общественной цели. Актриса хочет, чтобы представительницы разных культур объединялись для гармонии Запада и Востока. Приянка Чопра отстаивает женскую красоту независимо от формы тела и фигуры.

Несколькими непревзойденными образами звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Автором съемки выступил именитый американский фотограф Юй Цай, сотрудничающий с самыми известными селебрити Голливуда. Звезда примерила наряды от премиальных домов моды Gucci и GANNI.

Анималистический принт добавил Приянке Чопре соблазнительности. Она позировала в длинном шелковом леопардовом платье и лакированных босоножках на каблуках, дополнив look массивным ожерельем на шее. Не менее провокационным стал фотосет в длинном плаще песочного цвета, который актриса накинула на черное боди с пикантным декольте. Дерзкие детали – леопардовая обувь и яркие аксессуары – довершили ее лук.



Приянка Чопра для Harper’s Bazaar / Instagram / @priyankachopra



Приянка Чопра для Harper’s Bazaar / Instagram / @priyankachopra

Самыми горячими стали кадры, на которых Приянка Чопра появилась почти обнаженной. В прозрачном кружевном платье черного цвета с платком на голове она позировала на фоне грузовика. Для другого фото звезда сменила локацию и наряд – на ней были соблазнительный топ персикового цвета и леопардовый платок.



​Приянка Чопра для Harper’s Bazaar / Instagram / @priyankachopra