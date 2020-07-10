Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская продемонстрировала стройную и соблазнительную фигуру в купальнике. Звезда завела сеть горячим образом, который подчеркнул ее пикантные формы.

Артистка опубликовала сексуальный кадр на личной странице в инстаграме. Она не стесняется появляться перед камерой в откровенном наряде, знает, как привлечь внимание публики и постоянно делает это.

Читайте также Леся Никитюк похвасталась пикантными формами в белье: сексуальные фото 18+

Оля распространила фото с отдыха. Она стоит босиком, облокотившись на дерево. Одета Цибульская в сплошной леопардовый купальник с обнаженной спиной. Для съемки выбрала такую позу, которая подчеркнула ее аппетитные ягодицы.

Знаменитость дополнила свой образ солнцезащитными очками. Короткие волосы уложила ровно, а на лице не делала макияж. Таким образом она не только показала женственность и сексуальность, но и похвасталась натуральной красотой.

Оля Цибульская в леопардовом бикини/ Instagram / @cybulskaya

В публикации Оля призналась, что терпеть не может шопинг. Это занятие забирает много времени, а еще заставляет освобождать место для новых вещей. Именно поэтому Цибульская отправляет на шопинг своего стилиста. Однако втайне она сама заходит в странные магазины за рубежом и позволяет покупать себе интересные вещи.

"Поэтому туфли от Gucci, купленные на последние деньги в Париже, стоят миллиард поцелуев до утра под Лувром и тысячи историй, которые можно будет рассказать детям только после 18-ти. Потому что мама еще та горячая штучка!", – написала звезда.