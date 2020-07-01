Всегда нежная и изящная финалистка проекта "Холостяк" ошеломила новой съемкой. Дана Оханская позировала перед камерой в леопардовом купальнике с экстримально откровенным декольте и на высоких каблуках.

Поэтесса Дана запомнилась зрителям реалити-шоу "Холостяк" не только отзывчивой, но и откровенной девушкой, которая не стесняется собственных эротических фантазий. В инстаграм-профиле она показала пикантное видео, которым доказала свою соблазнительность. Девушка, которая обожает позировать на камеру, устроила экстравагантную съемку в купальнике.

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Дана выбрала дерзкий look. На ней сплошной купальник с леопардовым принтом и черной вставкой. Хрупкую талию подчеркивает оригинальная шнуровка, однако все внимание пользователей было приковано к груди девушки, которая соблазнительно выглядела благодаря экстремально глубокому декольте.

На стройных длинных ножках она акцентировала благодаря высоким каблукам черного цвета, которые гармонировали с массивными серьгами и солнцезащитными очками. Экстравагантности ее облику добавило полотенце на голове, которое подчеркивало атмосферу отдыха и релакса.

На видео сексапильная Дана позировала с пиццей в руках и бокалом прохладного игристого. Фоном для фотосессии стал фургончик для путешествий, а локацию украсили цветами.