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В леопардовых шортах и полупрозрачной рубашке: Надя Дорофеева похвасталась обольстительным телом

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Надя Дорофеева похвасталась телом в леопардовых шортах
Надя Дорофеева похвасталась телом в леопардовых шортах / Instagram / @nadyadorofeeva

Экс-солистка группы "Время и Стекло" в течение изоляции не изменяла своей любви к фэшн-образам и демонстрировала безупречный стиль. Дома Надя Дорофеева выбирает пикантные наряды, которые подчеркивают ее стройность. Так, на очередном фото звезда предстала в леопардовых шортах, бюстгальтере и полупрозрачной рубашке.

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Если артистка делает макияж далеко не каждый день, то без стильных образов чувствует себя не так комфортно. Поэтому дома Дорофеева примеряет экстравагантные наряды из своего гардероба. Так, звезда показала соблазнительный кадр, на котором позирует перед зеркалом в собственном доме.

На ней ультракороткие шорты с высокой талией и леопардовым принтом от немецкого бренда Puma, черный бюстгальтер и темная рубашка из полупрозрачной ткани, которую она решила не застегивать. Такому виду Нади Дорофеевой добавила пикантности и соблазнительная поза, которая позволила сделать акцент как на подтянутом животе, так и на упругих ягодицах. Волосы знаменитость оставила распущенными, что придало легкости и непринужденности кадру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle Стиль и мода LifeStyle Надя Дорофеева
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