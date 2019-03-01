Леопардовый принт: Маша Ефросинина показала, как носить главный тренд года

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина с юмором рассказывает поклонникам в социальных сетях о интересных историях из собственной жизни.

Так, Маша на своей странице в Instagram призналась поклонникам, что каждый раз проливает на себя кофе из бумажного стакана.

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Впоследствии Ефросинина пошутила про один из самых популярных трендов в модной индустрии этого года – наряды с анималистическим принтом. Поэтому для того, чтобы никто не заметил пятна от кофе – можно носить леопардовый жакет.

Есть в моей жизни одна трабл-тема: я просто каждый первый глоток кофе из бумажного стакана проливаю на себя. И вот сегодня я неожиданно вывела для себя супер лайфхак! Имя ему – леопардовый жакетик! Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно – носи леопард. Проливай на него хоть термос кофе – ходишь все равно пятнистая,

– добавила Маша.

Добавим, что телеведущая соединила теплый жакет с анималистическим принтом с популярной шляпой от украинского дизайнера Руслана Багинского и солнцезащитными очками Dior.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina