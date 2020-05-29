Leopolis Jazz Fest празднует 10 лет: выступления звезд можно будет послушать онлайн

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины – Leopolis Jazz Fest – в этом году пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Но именно в 2020 году джазовый фестиваль должен был отметить 10- годовщину события, поэтому организаторы решили устроить праздник, но только в онлайн-формате.

Музыкальное событие будет называться Leopolis Jazz Fest. Birthday Live и с 4 по 7 мая будет радовать своих преданных слушателей лучшими композициями, которые звучали со сцены фестиваля в прошлые годы.

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Организаторы сообщают, что записи звезд джаза будут продемонстрированы только один раз на официальном канале Leopolis Jazz Fest в YouTube и не будут публиковаться в сети. Впрочем, насладиться выступлением любимого артиста – это уже отличный подарок к 10-летию события, тем более, что музыканты активно поддержали идею воссоздать атмосферу фестиваля онлайн и дали разрешение на показ их концертов.

Стоит напомнить, что юбилейный 10 фестиваль Leopolis Jazz Fest был запланирован на 25-29 июня 2020 года во Львове. Но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на следующий год. Новые даты фестиваля – 24-28 июня 2021 года.

Вашему вниманию также предлагаем график онлайн-выступлений на Leopolis Jazz Fest. Birthday Live 4-7 июня 2020 года.



График онлайн-выступлений на Leopolis Jazz Fest. Birthday Live / Пресс-служба фестиваля

График Leopolis Jazz Fest. Birthday Live!

4 июня (четверг)

YELLOWJACKETS (США)

19:00

Концерт знаменитого американского квартета откроет Leopolis Jazz Fest. Birthday Live. Музыканты работают на стыке двух жанров – электрического фьюжн и современного акустического джаза. Yellowjackets – неоднократный номинант и обладатель премий Грэмми.

MARIO BIONDI (Италия)

21:00

Итальянский соул-вокалист Марио Бионди, чей голос напоминает знаменитого Барри Уайта, продолжает традиции звезд "филадельфийского соула" 70-х годов и является одним из самых ярких представителей этого жанра в Европе.

5 июня (пятница)

MARE NOSTRUM: Paolo FRESU – Richard GALLIANO

(Италия – Франция)

19:00

Итальянский трубач Паоло Фрезу, французский аккордеонист Ришар Гальяно и шведский пианист Ян Лундгрен – это трио Mare Nostrum (название Средиземного моря у древних римлян). Такие разные исполнители создали в своей музыке симбиоз культур, наследств и мировоззрений, нашли гармонию в сочетании тембров своих инструментов и стали одной из самых популярных групп Европы. К сожалению, пианист Ян Лундгрен не смог посетить концерт во Львове, и поэтому выступление дуэта стало уникальным с тонкой и чувствительной энергетикой.

CHUCHO VALDÉS QUARTET

(Куба-США)

21:00

Чучо Вальдес – кубинский пианист, композитор и аранжировщик – обладатель шести Грэмми и трех латинских Грэмми, один из самых влиятельных афро-кубинских музыкантов в истории, основатель, музыкант, композитор и аранжировщик знаменитой кубинской группы Irakere (1973-2005). Чучо Вальдес много гастролирует и преподает, а на карантине часто выходит в прямые эфиры, чем радует своих поклонников.

6 июня (суббота)

CHINA MOSES (США)

19:00

Чайна Мозес – известная американская вокалистка, дочь знаменитой джазовой певицы Ди Ди Бриджвотер и Гилберта Мозеса. Первые альбомы принесли ей успех и популярность на французской соул и поп-сцене, а пластинка Crazy Blues вошла в рейтинг "100 лучших альбомов 2013 года" по версии британского издания Times. Параллельно с карьерой певицы и бэк-вокалистки она работает ведущей на радио во Франции.

ETIENNE MBAPPE & THE PROPHETS (Франция)

21:00

Этьен Мбаппе – известный камерунский бас-гитарист и композитор, живущий во Франции.

"Моя музыка вдохновлена ​​путешествиями, людьми, которых я встречаю, это цвета, которые я вижу, запахи, которые я чувствую, это смех и иногда боль, которую я чувствую. Мы живем в сложном мире. Единственное, чего мне хочется – донести радость и взаимопонимание через мою музыку"

7 июня (воскресенье)

STEFANO BOLLANI – Napoli Trip

(Италия-Франция)

19:00

Стефано Боллани – виртуозный итальянский пианист, композитор, певец и телеведущий. Napoli Trip – это студийный и концертный проект, который возник благодаря большой любви Стефано Боллани к Неаполю. Эта любовь зародилась еще в детстве, когда пианист в возрасте одиннадцати лет открыл для себя великого итальянского музыканта, яркий источник вдохновения – Ренато Карозоне.

GORDON GOODWIN'S BIG PHAT BAND (США)

21:00

И финальным аккордом Leopolis Jazz Fest. Birthday Live станет концерт многократного номинанта и обладателя премии Грэмми замечательного Gordon Goodwin's Big Phat Band. Он был основан успешным композитором и аранжировщиком Гордоном Гудвином. Музыкант собрал в Big Phat Band настоящих профессионалов, музыкантов универсалов, способных выполнять любую музыку – свинг, латинский джаз, блюз, классику, рок.

Что известно о Leopolis Jazz Fest?Это международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно фестиваль посещает более 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году фестиваль был признан важным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo.