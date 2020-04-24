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Leopolis Jazz Fest перенесли на 2021 год

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Leopolis Jazz Fest перенесли на 2021 год / Facebook / @leopolisjazz

Международный джазовый фестиваль перенесли на следующий год. Традиционно мероприятие проходило в конце июня во Львове, однако организаторы были вынуждены отказаться от проведения музыкального фестиваля в этом году. Причиной стала пандемия коронавируса.

В мире один за одним отменяют и переносят самые масштабные мероприятия, которые из года в год собирают аудиторию из разных уголков планеты. Так, сегодня, 24 апреля, представители Leopolis Jazz Fest объявили о переносе фестиваля. Соответствующее заявление они опубликовали на официальной странице в фейсбуке.

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Десятое международное джазовое мероприятие состоится с 24 по 28 июня 2021 года. Организаторы искренне надеются, что совместно с музыкантами им удастся реализовать программу, которую планировали воплотить уже летом этого года.

В связи с ситуацией, которая сложилась в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год. Отпразднуем юбилей фестиваля вместе с опозданием на один год, но с двойной силой,
– выразили надежду представители Leopolis Jazz Fest.

Что известно о Leopolis Jazz Fest?Это международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в городе Льва еще в 2011 году. Ежегодно его посещает более 100 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран.

На Leopolis Jazz Fest традиционно работает три сцены, на которых выступают джаз-бэнды и исполнители из разных стран: США, Великобритании, Турции, Венгрии, Украины и других государств.

Автор: Марина Джура
Теги: Фестивали Leopolis Jazz Fest Музыка LifeStyle
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