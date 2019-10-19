Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей

Забавная и зажигательная Леся Никитюк находится на пике своей славы. Звезду приглашают на рейтинговые проекты, а светские мероприятия с ее участием становятся популярными.

Зажигательная КВН-щица и певица – в день рождения Леси Никитюк журналисты LifeStyle 24 решили удивить поклонников звезды малоизвестными фактами из ее биографии.

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Детство

Леся Никитюк гордится своим родным городом, о чем неоднократно подтверждала в развлекательных шоу. О том, что телеведущая родом из Хмельницкого, помнят все зрители и подписчики ее блога. Однако мало кто знает, что родители строптивой звезды – Екатерина и Иван Никитюк – работники "Укрэлектроаппарата".

Недавно Леся Никитюк вспоминала, что в детстве у нее не было игрушек. Чтобы приобрести для себя популярную куклу Барби, артистка реализовала свой первый бизнес. Леся Никитюк брала из дома овощи и успешно продавала их на рынке. Пока мама не поймала дочку.

Люди приходили, говорили: "О, какая девочка красивая сидит. Давай у нее купим". Когда прошло 2 недели, подходят чьи-то ноги. "Какова стоимость яблок", – слышу знакомый голос, поднимаю голову и говорю: "Для вас, мама, бесплатно". Она достала "заначку", добавила к заработанным деньнам нужную сумму и мы пошли купить куклу Барби. Поэтому, уважаемые родители, балуйте своих детей, но не слишком, чтобы все понимали: всего надо добиваться самому,

– с юмором рассказала Леся Никитюк.

И действительно, путь к успеху телеведущей не был простым, однако она упорно шла к славе. Так, во время учебы в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Леся Никитюк впервые вышла на сцену. Звезда была участницей команды КВН – "Торнадо Люкс". Вместе с юмористами она сыграла одну из самых известных постановок "Галя, я в маршрутке", собравшую более 5 миллионов просмотров.

Смотрите видео выступления команды "Торнадо Люкс" с Лесей Никитюк "Галя, я в маршрутке":

Дебют на телевидении

С 2009 года Леся Никитюк и ее подруга Ольга Панесенко выступали с забавными номерами в развлекательном проекте "Бигуди шоу". Однако юмористические номера не принесли девушкам желаемой славы. Поэтому Леся Никитюк впервые засветилась на шоу "Рассмеши комика". Харизматичная ведущая и актриса запомнилась зрителям, а номера каждый раз вызывали смех у Владимира Зеленского. Девушки дважды боролись за победу – в шоу они заработали 50 и 20 тысяч гривен.

Смотрите выступление Леси Никитюк и Ольги Панасенко на "Рассмеши комика" (видео):

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Уже после этого телеведущая получает возможность добиться успеха и продолжить свою карьеру на телевидении. Лесю Никитюк приглашают на популярное шоу "Орел и Решка", где она умело применила свой юмор. Яркая украинка сначала ведет два сезона с Андреем Бедняковым, после чего с ней продлили контракт.

Мне пришлось и прыгать, и нырять, и рисковать жизнью неоднократно. Я просто такой человек: если не решусь, потом буду жалеть,

– рассказывала в одном из интервью Леся Никитюк.

В общем телеведущая совершила более 450 перелетов и посетила десятки стран мира. Параллельно телеведущая снимала свой блог, который приносил ей еще большую популярность, ведь 2 миллиона пользователей сети активно следят за забавными заметками звезды. Кроме этого, Леся Никитюк стала настоящим украшением шоу "Леся Здеся", "Вокруг", "Кто сверху" и "Танцы со звездами". В последнем звезда до сих пор участвует, удивляя мастерством и невероятными перевоплощениями.

Талантливая, харизматичная, остроумная и непредсказуемая Леся Никитюк является любимицей страны. Каждая ее фраза вызывает улыбку, от чего звездой восхищаются не только поклонники, но и коллеги в шоу-бизнесе. Кажется, что ни одна цель, которую ставит перед собой артистка, не имеет шанса на провал. Сейчас Леся Никитюк развивает еще один свой талант – пение. Поэтому, возможно, вскоре артистка удивит украинцев новым амплуа.