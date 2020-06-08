Украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк в очередной раз показала свой стиль. Она поделилась фотографиями, на которых появилась в наряде, который хорошо подойдет для теплых летних дней.

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников. На ее публикации с нетерпением ждут почти три с половиной миллиона пользователей сети инстаграм. А она с радостью делится вариантами стильных аутфитов и новостями из жизни.

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Летний образ Леси Никитюк

Блогерша позировала на розово-белом фоне. Рядом с ней видим зеленые цветы, которые создают летнюю атмосферу. Она одета в льняной костюм нежно-розового цвета, состоящий из рубашки и шорт. Такой look хорошо подойдет для солнечной погоды.



Летний образ Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Среди аксессуаров аутфит телеведущей дополняли подвески с жемчугом и изысканные часы. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на губах. Она накрасила их матовой помадой нюдового цвета.

Продолжаем носить маску и пользоваться антисептиком. Но хотя бы можно сходить на шопинг,

– написала в заметке знаменитость.



Стильная Леся Никитюк​ / Instagram / @lesia_nikituk