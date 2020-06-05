Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников. Она поделилась забавными фотографиями, на которых позирует вместе со своим домашним любимцем Рафаэлем, который изображен в платье.

На личной странице Леси в инстаграме появились очередные фото с ее собачкой. Они подняли настроение поклонникам и вызвали активные обсуждения в сети.

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Стильный образ Леси Никитюк

На первой фотографии Леся позирует в стильном платье яркого цвета. Видим на нем маленькие картинки собачки Рафаэля, которого звезда держит на руках. У Рафика на шее есть повязка, которая гармонично сочетается с нарядом его хозяйки.

Никитюк уложила волосы ровно, а на лице сделала нежный макияж, которым подчеркнула свою естественную красоту.



Леся Никитюк с домашним животным / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Никитюк одела собачку в женское платье

На следующем кадре Леся и Рафаэль обменялись образами. Она надела белую кофту, повязку на шею и сделала смешное выражение лица. А вот ее любимец позирует в стильном платье.

Такая фотография изрядно рассмешила армию подписчиков блогера, которых у нее почти три с половиной миллиона.



Домашний любимец Леси Никитюк в платье / Instagram / @lesia_nikituk

В заметке Леся спросила поклонников, какой снимок лучше, и их мнение. Одни отмечают, что на первом кадре девушка в очередной раз показала свою красоту, а других пользователей сети привлекла забавность и оригинальность второй фотографии.