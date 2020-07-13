Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает будоражить сеть своими аутфитами. Она показала необычный образ, который примерила на съемках.

Яркая и зажигательная знаменитость не боится экспериментировать со внешностью. Она со смелостью примеряет оригинальные наряды и в любом из них выглядит непревзойденно. На личной странице в инстаграме Леся обнародовала фото, на котором предстала в ярком и неординарном образе.

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Образ Леси Никитюк

На очередных съемках Никитюк примеряла look, который состоял из кофты, закрывающей даже пальцы, и лосин. Одежда была в разных оттенках синего цвета. Также внимание привлекает необычная для Леси прическа. Блогер завязала волосы в высокий хвост и заплела косу, оставив челку спереди. Ее уши украшали минималистичные серьги квадратной формы, а макияж она сделала в нюдовых оттенках.

"С сегодняшнего дня называйте меня Леся Хамелеоновна", – шутливо подписала фото звезда.

За день публикацию лайкнули почти сто тысяч раз. Фолловеры активно комментируют фотографию и отмечают, что Леся, как всегда, выглядит великолепно. Она показала стильный look, от которого в восторге даже коллеги. В частности, фото прокомментировали Даша Астафьева и Мишель Андраде.