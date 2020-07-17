Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк отправилась в Карпаты. Звезда поделилась захватывающими кадрами. Она посетила самую высокую горную качель и показала невероятно красивые пейзажи.

Леся Никитюк не перестает поражать поклонников. Три с половиной миллиона подписчиков на ее личной странице в инстаграме с нетерпением ждут новые публикации своей любимицы. И она радует их снимками чуть ли не каждый день.

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Во время съемок новой программы "ЛеМаршрутка" Леся Никитюк отправилась в Карпаты. Поскольку в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы отдыхающих, которые предпочитают отпуска на берегу моря или океана, то блогер решила показать, какие красивые места есть в Украине.

Для того, чтобы сполна насладиться летним отпуском, не обязательно покидать страну. Не стоит забывать о том, что наша Родина богата интересными, живописными местами, от которых перехватывает дыхание. В частности, внимания туристов заслуживают величественные Карпаты.

Леся Никитюк для поездки в горы выбрала два образа. Сначала, она опубликовала серию фотографий, где предстала в бежевой кофте и штанах цвета хаки. Связала такой look с белыми кроссовками. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

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Вторая публикация очаровала поклонников Никитюк живописным пейзажем. Леся побывала на самой высокой карпатской качели и изображена на фоне невероятно красивых гор.

Для такого развлечения она выбрала яркий зеленый комбинезон и дополнила его черной юбкой. Соединила спортивный образ с фиолетовыми кроссовками. Длинные белокурые волосы знаменитость уложила ровно и сделала макияж, подчеркнув большие голубые глаза.

В заметках Леся отмечала, что наша страна очень красивая. Нужно ценить ее природу и оберегать.

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