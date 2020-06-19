Популярная телеведущая отличается особым чувством юмором среди звезд украинского шоу-бизнеса. Леся Никитюк смело шутит над собой и не стесняется быть забавной. Народная любимица показала серию фото с мужчиной, которые не могут не развеселить.

Сейчас Леся Никитюк находится на съемках программы "Le Маршрутка" в Чернигове, куда отправилась сразу после ослабления карантина. Вместе с командой они не только готовят новый сезон, но и создают развлекательный контент для блога ведущей в Инстаграме.

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Так, Никитюк показала серию забавных фото, на которых воплотила популярную среди влюбленных пар идею. На первой фотографии она появилась на фоне цветника, держа за руку мужчины и акцентируя на его часах. Другой кадр звезда сделала в той же позе, однако вместо руки взяла мужчину за сандалии, которые он одел с носками.

Как выяснилось, героем новой съемки знаменитости стал водитель тревел-шоу "Le Маршрутка", обновкой которого решила похвастаться коллега. Сандалии звезда назвала "Изико", созвучно с популярными летними кроссовками марки Adidas.

Настоящая женщина всегда должна все держать в своих руках,

– шутливо прокомментировала Леся Никитюк курьезные фото.

Сама же ведущая позировала в стильном топе с тропическим принтом и серых брюках, которые соблазнительно создавали акцент на ее стройных ногах и ягодицах. Волосы блондинка оставила распущенными, а макияжем выделила глаза. Не забыла она и про аксессуары – серьги-кольца и жемчужное ожерелье.





Леся Никитюк озадачила сеть серией фото / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Реакция сети

Фоловеры телеведущей любят подобные шутки от кумира. Всего за несколько часов они оставили более 80 тысяч лайков и тысячи комментариев под постом. Вечный "тренд" носки под сандалии не оставил равнодушным женскую аудиторию, которая подняла бурю обсуждения в сети: "Любимая тема моего мужа – сандалики на носки", "2020 модель", "Чувство юмора на высоте".