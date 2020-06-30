Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала поклонницам вариант стильного летнего образа, который прекрасно подойдет для прогулки с друзьями и отдыха на природе.

Солнечные фотографии Леся обнародовала на личной странице в инстаграме. Она часто делится с подписчицами вариантами стильных аутфитов и показывает красивые наряды.

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На карантине блогер предпочитает домашние фотосессии. Она отметила, что даже дома нужно выглядеть великолепно и не забывать об уходе за собой.

Во время очередной съемки Леся позировала за городом. Погода была теплой, солнечные лучи попадали прямо в камеру. Однако больше всего привлекает внимание образ Никитюк. Она изображена в ярком костюме, который состоит из футболки и шорт. На одежде видим разноцветный принт тропических листочков, ананасов и фламинго. Футболку телеведущая завязала и таким образом продемонстрировала свой животик. Такой look также хорошо подчеркнул ее стройную фигуру.

Леся уложила волосы ровно, а на лице сделала макияж с нюдовой помадой на губах. Дополнила летний аутфит золотыми часами. На лице Леси неизменно сияла улыбка, излучавшая только положительные эмоции.

Леся Никитюк в ярком костюме / Instagram / @lesia_nikituk

Летний образ Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk