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Леся Никитюк похвасталась стройными ногами в Гидропарке в Киеве: жаркое фото

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Леся Никитюк похвасталась стройными ногами
Леся Никитюк похвасталась стройными ногами / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая и блогерка Леся Никитюк не теряет ни одной возможности, чтобы похвастаться стройной фигурой. Поскольку в теплые страны пока не удается поехать, то звезда решила позировать в купальнике в киевском Гидропарке.

Яркая и зажигательная Леся Никитюк не прекращает удивлять своих поклонников. Почти три с половиной миллиона подписчиков ждут ее новых публикаций. Знаменитость часто делится на личной странице в инстаграме эротическими фотографиями.

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Телеведущая не стесняется показывать свою жизнь поклонникам и хорошо владеет самоиронией. Она умеет пошутить над собой и не боится мнения окружающих. Ежедневно она показывает яркие моменты огромной аудитории в инстаграме.

В фотоблоге Леси появилось очередное эротическое фото. Она опубликовала кадр, который сделала в Гидропарке, расположенном в столице. Никитюк неоднократно отмечала, что безумно скучает по путешествиями, которые до карантина были неотъемлемой частью ее жизни. А в подписи под этим фото поделилась, что очень хочет на море.

На снимке Леся изображена в обольстительной позе. Она сидит на песке в откровенном черно-зеленом купальнике. Акцент сделала на декольте и похвасталась длинными стройными ногами. Роскошные волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж, в котором подчеркнула глаза.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в киевском Гидропарке / Instagram / @lesia_nikituk

Автор: Надежда Биленко
Теги: Леся Никитюк Стиль и мода LifeStyle
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