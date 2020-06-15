Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз взбудоражила сеть соблазнительным образом. Девушка похвасталась стройными ногами в мини платье.

Публикации Леси с нетерпением ждут почти три с половиной миллиона пользователей социальной сети инстаграм. И звезда с радостью делится различными фотографиями, на которых демонстрирует свою красоту. На днях на ее личной странице в очередной раз появилось обольстительное фото.

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Телеведущая позировала, сидя на стуле. Судя по геолокации, фото было сделано в Хмельницком. Известно, что это родной город звезды. Она посетила одну из местных кафеен и наслаждалась теплым солнечным днем ​​на террасе. Позади Леси видим красивые красные цветы, которые гармонично сочетаются с ее аутфитом и экстерьером заведения. Также видим коврик из искусственной травы, который добавляет кадру особой летней атмосферы.

Блогер предстала перед камерой в соблазнительном мини платье серого цвета с объемными рукавами. Соединила такой наряд с коричневой обувью. Стильный look хорошо подчеркнул длинные стройные ноги Леси. Длинные белокурые волосы Никитюк уложила в локоны, а на лице сделала очень нежный макияж. Дополнила свой летний образ серьгами и маленькой сумочкой на плечо.

Леся Никитюк похвасталась длинными стройными ногами / Instagram / @lesia_nikituk