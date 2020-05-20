Леся Никитюк позировала посреди желтого поля: яркие фото

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает поражать поклонников ярким контентом. Ранее она делилась фотографиями со знаменитых курортов, а теперь распространяет кадры с волшебных украинских полей.

Более, чем 3 миллиона подписчиков Леси ждут ее новые публикации. И она с радостью делится с ними невероятными снимками. На карантине ее ленту на личной странице в инстаграме заполонили кадры с домашних фотосессий, а также она публикует архивные фотографии, которые успела сделать до начала пандемии коронавируса в мире. Леся не раз признавалась, что скучает по путешествиям, а пока границы закрыты, она изучает земли своей родной Хмельнитчины.

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Где позирует Леся Никитюк

На фотографиях, которыми поделилась Леся, она позирует среди яркого желтого поля. Именно так в это время года выглядит рапс, который пышно цветет. Судя по геолокации, блогер позирует в Хмельницком, откуда родом.

Образ зажигательной блогера

Она, как всегда, выглядит великолепно. Одета Леся в стильную белую курточку и бежевый костюм, состоящий из шорт и короткого топа. Такой наряд красиво подчеркнул стройную фигуру телеведущей.

Ее роскошные белокурые волосы развевает ветер, что придает кадрам особый шарм. Она дополнила свой образ крупными солнцезащитными очками черного цвета, а также сделала макияж в естественных оттенках.



Леся Никитюк среди рапса / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк позировала в поле / Instagram / @lesia_nikituk