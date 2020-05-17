Леся Никитюк прикрыла откровенное декольте букетом пионов: пикантное фото

Успешная телеведущая продолжает "карантинить" в родном Хмельницком. Леся Никитюк очередной съемкой доказывает, что ей подходят как изысканные платья, так и стритстайл-образы. На новых фото звезда предстала в наряде total black, а откровенное декольте прикрыла букетом пионов.

Домашними фотосессиями Леся Никитюк делится на личной странице в инстаграме. После ослабления карантина телеведущая ненадолго вернулась в столицу, а теперь снова отправилась в гости к родителям в Хмельницкий. Там она с радостью устраивает съемки в саду частного дома родных.

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Леся Никитюк позировала в образе total black. На ней облегающие черные брюки, которые подчеркивают фигуристые формы, и топ с обнаженными плечами и пикантным вырезом на груди. Ведущая решила скрыть такую ​​откровенность за пышным букетом насыщенно-розовых пионов, которые гармонировали с цветом помады звезды. Открытую шею она украсила несколькими лаконичными цепочками, а лицо спрятала за черной кепкой, распустив волосы.

Фоловеры одобрили такой дерзкий образ Леси Никитюк и заметили, что своей красотой и шармом она затмила даже роскошный букет. Меньше, чем за сутки, пост набрал более 200 тысяч лайков. Судя по активности подписчиков, знаменитость продолжит экспериментировать со стилем.



Леся Никитюк прикрыла откровенное декольте букетом пионов / Фото: Instagram / @lesia_nikituk

Леся Никитюк прикрыла откровенное декольте букетом пионов / Фото: Instagram / @lesia_nikituk

Напомним, что Леся Никитюк не первый позирует на камеру с цветами. Ранее она показала не менее удачный look с сиренью в руках в похожем топе белого цвета, едва обнажив подтянутый живот.