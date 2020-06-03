Леся Никитюк любит доказывать своей аудитории, что она является не только одной из самых популярных телеведущих, но и одной из самых сексуальных и страстных звезд в украинском шоу-бизнесе.

Телеведущая довольно часто любит публиковать в своем инстаграме провокационные сексуальные фотографии. На одном из своих последних постов она продемонстрировала худые ноги и пышную грудь.

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Леся является одной из самых ярких женщин украинского шоу-бизнеса. Она знает, как привлечь к себе внимание и взбудоражить сеть и неоднократно прибегала к этому. Каждый кадр демонстрирует изысканность, нежность и страсть.

Для полуобнаженной фотографии телеведущая удобно расположилась на кровати, демонстрируя свои стройные ноги. Волосы Никитюк выровняла и распустила, а на лице сделала нежный макияж.

Знаменитая блогер с более чем 3-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме эротично спустила с плеч топ на длинный рукав, продемонстрировав своей аудитории обнаженную грудь без белья.

Сторонники отметили в комментариях, что их любимица имеет непревзойденный вид.

"Отлично выглядите. Восхищаюсь вами", "Красавица", "Лучшая", "Очень красивая", "Прекрасная леди", – отметили фанаты Никитюк под постом.