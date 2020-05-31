Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз поделилась с поклонниками серией фотографий. На этот раз звезда позирует на фото вместе со своим домашним любимцем.

Яркая и зажигательная Леся Никитюк с радостью распространяет разнообразные фотографии на личной странице в инстаграме. Более трех миллионов пользователей сети с нетерпением ждут ее новых сообщений и активно комментируют их.

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Леся обнародовала кадры, на которых предстала вместе со своим домашним любимцем Рафаэлем. Звезда держит собачку на руках. Вероятно, фото были сделаны на веранде дома ее родителей, расположенного на Хмельнитчине. Известно, что именно там народная любимица находилась на карантине.

Рядом с телеведущей видим красивые цветы, которые придают снимкам особую, весеннюю атмосферу.



Леся Никитюк с собачкой Рафаэлем / Instagram / @lesia_nikituk

Для такой домашней фотосессии Леся надела черные лосины и белую кофту с надписью черного цвета. Ее образ красиво дополнили цепочки на шее, минималистичные серьги и сияющее кольцо. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий нюдовый макияж.



Леся Никитюк с домашним любимцем/ Instagram / @lesia_nikituk