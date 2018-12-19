Леся Никитюк анонсировала создание собственного проекта: неожиданное заявление звезды

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Леся Никитюк начнет собственное шоу
Леся Никитюк начнет собственное шоу / Instagram / @lesia_nikituk

Очередной звездой развлекательной программы "Слава+" стала популярная телеведущая Леся Никитюк. Знаменитость сделала неожиданное заявление во время общения с журналистом Славой Деминым.

Как известно, Леся Никитюк получила большую популярность после участия в развлекательных проектах "Орел и Решка", "Вокруг М" и "Леся здеся". Такой триумфальный старт знаменитости помог ей покорить украинских зрителей и стать настоящей народной звездой. Впоследствии зажигательная Леся стала участницей шоу "Танцы со звездами 2018" и "Кто сверху". Свой успех она прокомментировала в выпуске "Слава+", выходящем по средам на "Люкс ФМ".

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Леся Ивановна Никитюк – это как проект, который показывает, что простота, открытость и искренность самое главное в нашем шоу-бизнесе,
– рассказала телеведущая.

После ряда успешных телепроектов Леся Никитюк стремится создать собственное шоу. Знаменитость придумала концепцию и призналась, что оно будет о путешествиях.

"Это будет шоу об Украине. Мне бы хотелось, чтобы известная путешественница Галина Ивановна Никитюк, которая увидела много стран, показала в правильном цвете наше государство, потому что у нас есть и горы, и реки, и каньоны, и просто фантастические люди", – добавила звезда.

По словам телеведущей, Украина не будет делиться на города, а разделять выпуски будут по направлениях. Поэтому в шоу Леси Никитюк будут показаны и села, и районы.

Смотрите полный выпуск шоу "Слава+" с Лесей Никитюк (видео):

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Леся Никитюк
Источник: Lifestyle
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