Леся Никитюк курьезно объяснила смену имиджа, спародировав известную телеведущую

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Леся Никитюк объяснила внезапную смену имиджа
Леся Никитюк объяснила внезапную смену имиджа / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная ведущая Леся Никитюк опубликовала курьезное видео, в котором с юмором объяснила смену имиджа. Звезда записала ролик, спародировав программу "Без табу" с Ольгой Герасимьюк.

На днях на инстаграм-странице Леся Никитюк похвасталась обновленным имиджем. Певица перекрасила волосы в розовый цвет, что в сети уже назвали образом куклы Барби. Но не прошло и нескольких дней, как Леся Никитюк решила объяснить внезапную смену прически, выбрав для этого забавную форму.

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Знаменитая телеведущая записала ролик, где спародировала свою коллегу Ольгу Герасимьюк. Леся Никитюк словно стала героиней шоу "Без табу", которое было популярным в конце 1990-ых. Звезда призналась, что смена имиджа была частью ее челленджа #TODAYIWILL, который на днях стартовал в сети. Леся Никитюк призвала поклонников присоединиться к своеобразному флешмобу и сделать то, на что давно не решались.

Ты никогда не крутил хвоста корове? Никогда не ездил в плацкарте? Ты из столицы, но никогда не был в селе? Брось себе вызов, присоединяйся к челленджу #TODAYIWILL... Вот я встала утром, поняла, что хочу что-то новое и перекрасила волосы,
– отметила Леся Никитюк.

Кроме этого, телеведущая сразу же анонсировала награду для победителя челленджа. Леся Никитюк запишет песню совместно с поклонником, который сумеет поразить ее оригинальностью в рамках #TODAYIWILL. 

Это не первый раз Леся Никитюк перевоплощается в Ольгу Герасимьюк. Похожая пародия помогла харизматичной КВНщице выиграть 50 тысяч гривен в шоу "Рассмеши комика". Тогда Леся Никитюк выступала в тандеме с подругой Ольгой Панасенко, а после развлекательного проекта начала свою телевизионную карьеру.

Смотрите выступление Леси Никитюк на "Рассмеши комика": видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Леся Никитюк
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