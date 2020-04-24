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Леся Никитюк рассказала, в каких странах еще не была и опубликовала фото из Парижа

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк до введения карантина много путешествовала. Девушке удалось посетить большинство стран мира и даже самые маленькие острова. Однако осталось несколько мест, в которые красавица отправится после пандемии коронавируса.

Леся Никитюк известна благодаря многим телевизионным шоу, в частности "Орел и Решка". С этим проектом она посетила десятки стран и побывала в разных уголках планеты. И после окончания своей работы в программе блогерша продолжила путешествовать и изучать мир самостоятельно. О местах, в которых до сих пор не успела побывать, Леся рассказала на личной странице в инстаграме.

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В фотоблоге Никитюк разместила архивные фотографии из Парижа. Девушка позирует в стильном черном платье на фоне Эйфелевой башни с бокалом вина в руках. Особый шарм снимку добавляют солнцезащитные очки оригинальной формы и минималистичные подвески на шее. Волосы звезда уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж с коричневой помадой на губах.

В публикации Леся призналась, что очень скучает по перелетам. Ей осталось посетить всего несколько стран: Бразилию, Аргентину, Парагвай, Уругвай, Чили, Мексику, Аляску и Исландию.

В случае, если Леся забыла какую-то страну, попросила поклонников отметить ее в комментариях под фото.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Леся Никитюк Путешествия
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