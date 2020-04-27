Леся Никитюк на Мальдивах: архивные фото блогера

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк на карантине скучает по путешествиям и делится с поклонниками архивными снимками из разных уголков планеты. На днях она показала райский завтрак на Мальдивах.

Леся Никитюк посетила почти все страны и даже успела побывать на самых маленьких островах. И она не скрывает то, что скучает по путешествиям и уже планирует, куда отправится после карантина. Всем этим делится на личной странице в инстаграме.

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Блогер привыкла путешествовать и чуть ли не еженедельно бывать в новой стране.Но карантин внес значительные коррективы в ее планы и теперь она отдыхает в родном Хмельницком.

Леся активно распространяла в своем фотоблоге снимки из путешествий, а в изоляции ей приходится делится архивными кадрами.

На днях она опубликовала фотографии, где показала идеальное утро на Мальдивах. Звезда позирует на фоне океана, перед ней накрыт роскошный стол с изысканными экзотическими блюдами. Телеведущая одета в белый топ и низ в черно-белую мелкую клетку. На голове у нее видим соломенную панаму, а на лице – черные солнцезащитные очки.

Доброе мальдивское утро! Давайте сегодня запланируем поездки. Кто куда рванет после карантина?

– спросила в публикации Никитюк.



Леся Никитюк на Мальдивах / Instagram / @lesia_nikituk



У Леси Никитюк слетела панама / Instagram / @lesia_nikituk