Леся Никитюк объявила о поездке: куда собралась телеведущая

Телезвезда Леся Никитюк проводит изоляцию в родном Хмельницком, однако она мечтает о завершении карантина и зарубежных путешествиях. Ведущая отметила, что могла бы наслаждаться отдыхом в Париже или в Монако, но сейчас она может совершать поездки только в магазин за продуктами.

Леся Никитюк поменяла непрерывные съемки на размеренную жизнь с семьей на Хмельнитчине. Сейчас она устраивает фотосессии во дворе частного дома родителей и развлекается с племянницами, которых одевает и красит как на красную дорожку. Однако в инстраграм-профиле звезда неоднократно признавалась, что мечтает о заграничном отпуске, а пока предложила подписчикам догадаться, куда она осуществит следующую поездку.

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На фото Леся Никитюк наслаждалась завтраком вместе с псом Рафаэлем на свежем воздухе. Ведущая пожелала фолловерам хорошего дня и предложила отгадать ее маршрут на сегодня. Она объявила три варианта – Монако, Париж или "в магазин за продуктами". Фаны были единодушны в своем выборе и заметили, что поход в магазин – сейчас единственный способ развлечься.

Для утренней съемки Леся выбрала сдержанный образ. На ней рваные джинсы черного цвета и синяя кофточка в белый горошек, которой добавлял изюмнки оригинальный вырез на спине. Не забыла она и про украшения, выбрав сразу несколько цепочек. Поклонники остались в восторге от домашнего look народной любимицы и засыпали ее комплиментами.