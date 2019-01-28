Леся Никитюк оседлала велосипед: забавные фото

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Леся Никитюк на острове Маврикий
Леся Никитюк на острове Маврикий / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк продолжает райский отдых на Мальдивах. Звезда не только нежится на пляже, но и развлекается.

В своем блоге Леся Никитюк поделилась очередными яркими кадрами из отпуска. Перед камерой она предстала в стильной платье с красно-черным принтом. Свой пляжный образ она дополнила цветком, вплетенным в волосы.

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Такой стильный наряд Леся Никитюк выбрала для велосипедной прогулки. Телеведущая не скрывала своего восторга от развлечения, сделав серию забавных фото.

"Еще никогда катание на обычном велосипеде не приносило столько удовольствия! Можно с разбегу в океан, а можно ехать, смотреть на красоту и въехать не в столб, а в пальму! Это уже экзотика. Движение на острове левостороннее", – поделилась Леся Никитюк.

Леся Нікітюк на острові Маврикій
Леся Никитюк на острове Маврикий / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку
Телеведущая Леся Никитюк на отдыхе / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк покаталась на велосипеді
Леся Никитюк покаталась на велосипеде/ Instagram / @lesia_nikituk

Кумедні фото Лесі Нікітюк
Забавные фото Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Теги: LifeStyle Отдых Леся Никитюк
Источник: 24 Канал
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