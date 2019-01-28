Леся Никитюк оседлала велосипед: забавные фото

Телеведущая Леся Никитюк продолжает райский отдых на Мальдивах. Звезда не только нежится на пляже, но и развлекается.

В своем блоге Леся Никитюк поделилась очередными яркими кадрами из отпуска. Перед камерой она предстала в стильной платье с красно-черным принтом. Свой пляжный образ она дополнила цветком, вплетенным в волосы.

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Такой стильный наряд Леся Никитюк выбрала для велосипедной прогулки. Телеведущая не скрывала своего восторга от развлечения, сделав серию забавных фото.

"Еще никогда катание на обычном велосипеде не приносило столько удовольствия! Можно с разбегу в океан, а можно ехать, смотреть на красоту и въехать не в столб, а в пальму! Это уже экзотика. Движение на острове левостороннее", – поделилась Леся Никитюк.



Леся Никитюк на острове Маврикий / Instagram / @ lesia_nikituk



Телеведущая Леся Никитюк на отдыхе / Instagram / @ lesia_nikituk



Леся Никитюк покаталась на велосипеде / Instagram / @ lesia_nikituk