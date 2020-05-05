Леся Никитюк открыла неизвестный факт биографии: звезда имеет педагогический опыт

Все привыкли видеть Лесю Никитюк в забавных и рейтинговых шоу. Однако до телекарьеры ведущая работала и за кулисами проектов, а также в детском саду.

Об этом она рассказала в программе "Кто против блондинок?" Гостья шоу призналась, что в 20 лет стала директором школы, что натолкнуло Лесю Никитюк на воспоминания. Телезвезда течение 3 месяцев проходила практику в детском саду, поэтому имеет педагогический опыт.

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"Я три месяца проходила практику в детском саду. Честно, думала, что поседею. Ведь было немного трудно. Но я сумела найти подход к детям. Помню, как они ленились каждое утро делать зарядку. Мне приходилось постоянно их мотивировать. И, конечно же, шутить с ними. Говорила голосом Мардж из "Симпсонов" и голосами других персонажей. Тогда они с радостью повторяли за мной упражнения", – поделилась Леся Никитюк.

Этот опыт, по словам телеведущей, ей пригодился. Теперь Леся Никитюк с легкостью настраивает племянницу на выполнение домашних заданий.

Как известно, Леся Никитюк получала образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Там будущая звезда выступала с командой КВН "Торнадо Люкс", что и стало первым шагом к славе. Впоследствии Леся Никитюк с подругой Ольгой Панасенко приняли участие в шоу "Рассмеши комика", которое и открыло талант знаменитой блондинки. После этого Леся Никитюк начала вести успешные телешоу.