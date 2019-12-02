Леся Никитюк подчеркнула стройные ноги экстремально коротким платьем: фото

Телеведущая Леся Никитюк, которую называют украинской Кьярой Ферраньи, продемонстрировала сексуальный образ. На своей странице в инстаграм-сторис звезда сообщила, что готовится к съемкам в шоу "Суперинтуиция" на Новом канале.

Фото своего "аутфита" Леся показала на странице в инстаграме. Никитюк позирует в коротком обтягивающем платье с открытыми плечами цвета розовой фуксии.

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Для снимков телеведущая присела на диван в гримерке, обольстительно подчеркнув стройные и длинные ноги. Образ звезды завершают черные туфли-лодочки на каблуках.

Ведущим нового сезона проекта "Суперинтуиция" в очередной раз станет Сергей Притула, который вел шоу с пятого до восьмого сезона.

Сегодня первый день съемок нового цикла программы "Суперинтуиция". Приехал в павильон, а у меня в первом выпуске кто? Правильно, Леся Никитюк. И настроение сразу улучшилось!

– подписал фото с блондинкой Притула.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk





Леся Никитюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

