Леся Никитюк поделилась рецептом сладких яблочно-банановых оладий без сахара
Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк порадовала поклонников простым рецептом вкусных и сладких яблочно-банановых оладий без сахара.
Леся Никитюк знает, как приготовить вкусный завтрак, что станет началом продуктивного дня. На карантине также не стоит забывать о пользе пищи, которую мы потребляем, поэтому ведущая программы "Кто против блондинок?" на "Новом канале" поделилась рецептом оладий без сахара, который стоит обязательно попробовать.
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Блогер решила поэкспериментировать и добавить в обычные яблочные оладьи – банан. Таким образом она сделала их слаще.
Для приготовления яблочно-банановых оладий от Леси Никитюк понадобятся такие продукты:
- яблоко (6 шт.)
- банан (1 шт.)
- яйцо (1 шт.)
- мука (1 ст. л.)
- кокосовое масло для жарки
- фрукты, варенье для подачи
Процесс приготовления Леся прокомментировала следующим образом:
- Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки, натрите на крупной терке.
- Очистите банан, натрите его и смешайте с тертыми яблоками.
- Добавьте к массе яйцо и хорошо перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку, хорошо вымешивая смесь лопаткой.
- Жарьте оладьи на кокосовом масле на небольшом огне по три минуты с каждой стороны.
- Подавайте с фруктами или вареньем. Или и с тем, и с другим.
Приятного аппетита!
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