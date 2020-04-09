Леся Никитюк поделилась рецептом сладких яблочно-банановых оладий без сахара

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк порадовала поклонников простым рецептом вкусных и сладких яблочно-банановых оладий без сахара.

Леся Никитюк знает, как приготовить вкусный завтрак, что станет началом продуктивного дня. На карантине также не стоит забывать о пользе пищи, которую мы потребляем, поэтому ведущая программы "Кто против блондинок?" на "Новом канале" поделилась рецептом оладий без сахара, который стоит обязательно попробовать.

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Блогер решила поэкспериментировать и добавить в обычные яблочные оладьи – банан. Таким образом она сделала их слаще.

Для приготовления яблочно-банановых оладий от Леси Никитюк понадобятся такие продукты:

яблоко (6 шт.)

банан (1 шт.)

яйцо (1 шт.)

мука (1 ст. л.)

кокосовое масло для жарки

фрукты, варенье для подачи

Процесс приготовления Леся прокомментировала следующим образом:

Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки, натрите на крупной терке. Очистите банан, натрите его и смешайте с тертыми яблоками. Добавьте к массе яйцо и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку, хорошо вымешивая смесь лопаткой. Жарьте оладьи на кокосовом масле на небольшом огне по три минуты с каждой стороны. Подавайте с фруктами или вареньем. Или и с тем, и с другим.

Приятного аппетита!